Mania de Você: Mavi é confrotado por Daniel sobre construção de estrada em comunidade

No capítulo desta segunda-feira (02/12), da novela "Mania de Você", da TV Globo, Mavi (Chay Suede) sentirá a fúria de um dos vários inimigos que ganhou ao viabilizar a construção de uma estrada bem no meio de uma comunidade, a qual, ainda, Viola (Gabz), está morando após sofrer golpe do ex-namorado.

Para provocar Viola, após ela demonstrar que não quer mais nada romanticamente, Mavi, com seu poderio econômico e social, conseguirá alterar detalhes do projeto e agora a obra afetará a população, fazendo com que pessoas recebam ordem de despejo das casas. Ao saber disso, Daniel (Samuel de Assis), o engenheiro por trás da obra, desaprova totalmente a atitude do milionário e o confronta, já que inicialmente a via seria construída em outro local, sem impacto à moradia das dezenas de pessoas da comunidade.

A novidade chegou para os moradores através de Luma, que havia se juntado a Mavi para destruir a carreira de Viola, mas agora se sente arrependida e quer mostrar isso para a ex-amiga. Após escutar Mavi falando no telefone com alguém sobre a mudança na obra, Luma imediatamente procura Viola para contar a informação. A chef, então, avisa a todos da comunidade sobre o projeto, que em breve pode obrigar a população a sair dali.

Os moradores, então, pretendem se unir em um protesto contra a desapropriação das moradias. Luma, inclusive, diz que vai ajudá-los no que puder.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)