Mania de Você: Leidi é informada sobre traição de Sirley com Ísis

No capítulo desta sexta-feira (21/11), da novela "Mania de Você", da TV Globo, Leidi (Thalita Carauta) vai chegar perto de ter provas reais quanto a infidelidade do marido Sirley (David Junior) com Ísis (Mariana Ximenes). Tudo começou quando ela contratou uma amiga para ser mãe da sua filha, Evelyn (Gi Fernandes), já que ela não pode assumir a própria identidade enquanto chantageia a nora de Berta (Eliane Giardini).

No entanto, essa amiga, chamada Marlete Trezoitão, que usa o nome de Zuleide durante a farsa, está com as condições mentais afetadas, e passar a dizer coisas sem sentido, fazendo com que todos da casa não a levem muito a sério. A farsante, no entando, acaba flagrando Ísis e Sirley em um momento de pegação na cozinha e vai contar tudo para Leidi, que ameaça a inimiga caso ela descubra que ela está se relacionando com o marido dela.

"Leidi, Leidi, Leidi, tu acredita que todo mundo na vida tem uma vocação? Você, por exemplo, tem vocação pra ser corna", diz a farsante. "Você viu?", questiona Leidi. "Eu Vi", responde Trezoitão. Leide se enfurece ao receber a informação: "Desgraçado!".

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)