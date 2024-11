Mania de Você: Rudá e Viola se reencontram após prisão em ilha

No capítulo desta quinta-feira (21/11), da novela "Mania de Você", da TV Globo, Viola (Gabz) finalmente reencontrará Rudá (Nicolas Prattes) após os diversos acontecimentos que atingiram a vida do casal. O caiçara estava sendo mantido refém por Luma (Agatha Moreira) após ser salvo de helicóptero alugado por ela enquanto ele fugia da polícia acionada por Mavi (Chay Suede). Entretanto, Moema (Ana Beatriz Nogueira), a tia do caiçara, consegue localizar o sobrinho e vai até a Ilha do Tucano junto de Nahum (Ângelo Antônio), seu amor do passado e pai de Mavi (Chay Suede)

VEJA MAIS

Mavi descobre a ação e manda uma equipe de capangas para prender os três. Luma fica sabendo e vai para a ilha logo em seguida e consegue salvar os três, que estavam presos em um porão. Questionada por Mavi, Luma vai dizer que não sabe o paradeiro de Rudá. Nahum repreende Mavi. Após sofrer assalto e morar em abrigo comunitário, Viola reencontra Rudá.

Em outros núcleos, Iarlei (Lucas Wickhaus), que namora Bruna (Duda Batsow), aceita o emprego de recepcionista oferecido pelo sogro Hugo (Danilo Grangheia) no resort de Mavi. Arquitetando toda uma cena para não ser descoberta, Leidi avisa que a mãe de Evelyn está para chegar para o almoço a convite de Berta (Eliane Giardini).

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)