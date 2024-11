Mania de Você: Viola acorda em abrigo comunitário após desmaiar em assalto

No capítulo desta sexta-feira (15/11), da novela "Mania de Você", da TV Globo, Viola (Gabz) continuará sofrendo após levar golpe de Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira), ter sua carreira jogada no lixo e ser presa na frente de toda a imprensa. Após o escândalo envolvendo as receitas do restaurante Voilà Violeta, a cozinheira vai, desta vez, parar em um abrigo comunitário depois de ser assaltada, se machucar e desmaiar.

O roubo vai acontecer após a cozinheira procurar um investidor que está hospedado no resort, que inicialmente disse que investiria em um restaurante dela em Portugal, mas será humilhada pelo empresário, que dirá não existir mais futuro para a chef na gastronomia.

Arrasada, Viola sairá andando sem destino, carregando seus pertences e tentando entender tudo o que lhe aconteceu. Quando se der conta, estará na comunidade, no meio de uma tempestade. Preocupada, ligará para Marcel, sem perceber que um grupo de jovens está se aproximando e a cercando.

“Papito, tô tentando falar com você, eu tô muito mal”, dirá Viola no telefone. “Peguei essa chuva, acho que eu tô com muita febre, não sei onde eu tô, tô perdida.”, fala ela.

Nesse momento, um dos meninos puxará a bolsa de Viola, que tenta se defender, mas acaba não conseguindo. Em seguida, ele perde o equilíbrio e bate a cabeça em um tijolo, desmaiando em seguida.

Já acordada, Viola receberá a ajuda dos moradores do local e cozinhará para eles, e vai receber bastantes elogios pela comida. Enquanto isso, em outros núcleos da trama, Mavi e Iberê (Jaffar Bambirra) tentam localizar Viola pelo sistema de câmeras do milionário que vigia a cozinheira, mas o circuito com falhas.

Após levar frigideirada na cabeça de Viola durante polêmica no Voilà Violeta. Luma assume o comando do restaurante, o qual renomeia de Maresia. Marcel (Bukassa Kabengele), pai de Viola, sofre um acidente. Em meio a troca de vinganças, Leidi (Thalita Carauta) tranca Ísis (Mariana Ximenes) no closet. Agora chefe do restaurante, Luma tenta impressionar um crítico gastronômico, mas depende da ajuda de Dhu (Ivy Souza), que se tornou uma grande amiga de Viola.

