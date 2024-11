Atores de 'Mania de Você', Gabz e Jaffar Bambirra, assumem romance

Após rumores sobre um possível affair, nesta terça-feira (12) a atriz Gabz, que interpreta Viola na novela "Mania de Você", confirmou seu romance com o ator Jaffar Bambirra, que faz o personagem Iberê, na mesma produção da TV Globo.

A revelação foi feita durante a participação de Gabz no programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga. “Eu roubei o príncipe, não tem jeito! Beijo, meu amor, te amo!”, declarou Gabz ao seu amado, após ser questionada o relacionamento pela apresentadora.

A atriz contou que ambos se conheceram nas gravações da novela das 9h. "A gente se conheceu durante as gravações da novela, desde o Dia dos Namorados. Eu estava sem namorado! Não sou a Viola, gente! Sou fiel", brincou fazendo referência à sua personagem na trama de João Emanuel Carneiro.

Confira o momento da revelação:

Ao ser questionada por Ana Maria se encontrava muito com o namorado nos bastidores da novela, Gabz ainda contou que não vê muito Jaffar durante as gravações. "Tivemos três cenas juntos só. O Chay (Suede) fica zoando a gente... Falei: vou fazer Viola olhar diferente para o Iberê. O que conecta a gente é o Mavi”, contou a atriz com bom humor, citando seu par romântico na novela.

Rumores sobre um romance entre os atores começaram a surgir no início de novembro, após Gabz compartilhar uma foto de Bambirra com um beijo de batom no pescoço.

