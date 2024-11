Mania de Você: Viola perde comando do restaurante para Luma e é acusada de roubo

No capítulo desta terça-feira, 12 de novembro, da novela "Mania de Você", da TV Globo, os telespectadores assistirão muitas reviravoltas nas tramas de alguns personagens.

Tudo começou quando Mavi (Chay Suede) confessou a Viola que matou Molina (Rodrigo Lombardi) e não foi aceito pelo amada. Em seguida, a cozinheira, convencida por Mércia (Adriana Esteves), decidiu largar tudo no restaurante Voilà Violeta, na presença de um renomado chef de cozinha, para ir atrás de Rudá (Nicolas Prattes), que estava se preparando para embarcar para Portugal. Eles retomam o amor do passado e planejam ir embora do país.

Sabendo disso, após monitorar Viola pelas câmeras, Mavi decide se vingar da cozinheira e se alia a Luma, que está com o coração partido ao ser trocada pela segunda vez pela mesma mulher. Assim, o milionário decide passar o comando do restaurante para a agora aliada no dia em que o local recebe uma premiação importantíssima.

Ao chegar para o evento, Viola será surpreendida com a presença da imprensa questionando se é verdade as acusações que Luma fez sobre a cozinheira ter roubado suas receitas. Desesperada, Viola diz em frente às câmeras que não roubou as receitas de Luma.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)