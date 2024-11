Mania de Você: Viola descobre parceria entre Mavi e Luma

No capítulo desta quarta-feira, 6 de novembro, da novela "Mania de Você", da TV Globo, Viola vai ver com os próprios olhos que foi enganada pela amiga e namorado.

Tudo começa quando a dona do Voilà Violeta percebe Luma (Agatha Moreira) entrando na administração do resort de Mavi (Chay Suede) para falar com o milionário. Sem mostrar que está no local, a cozinheira percebe a amiga e o namorado em uma mesa tratando de um acordo sobre a transferência de metade das ações dele. Mércia (Adriana Esteves) também está presente testemunhando o repasse.

“De acordo com o estipulado, o senhor Mavi Salama cede 50% das suas ações para a senhora Luma Molina, conforme os termos descritos”, dirá o advogado, iniciando a transferência.

Anterior a isso, Mavi já havia repassando uma grande quantia milionária para Luma (Agatha Moreira). Rudá (Nicolas Prattes), então, escutou a namorada, que dizia não ter muito dinheiro, oferendo um apartamento para a amiga que lhe ajudou a esconder um pendrive que incrimina Mavi. Ao descobrir a parceria entre Luma e Mavi, o caiçara vai terminar tudo com a namorada.

Viola tira satisfação com Luma

Viola permanecerá no local de maneira discreta e, após o término da reunião e com a sociedade entre Mavi e Luma já confirmada, ouvirá a conversa de dois executivos que participaram do encontro.

“Isso é um absurdo! Como é que pode o Mavi nomear uma menina sem experiência nenhuma no meio empresarial para ser sua sócia?”, dirá um deles. "Também não entendi nada. Ainda por cima, se tornar dona de metade dos empreendimentos”, responderá o outro. “Não faz sentido o Mavi dar tanto poder a uma menina, do nada, quando os negócios iam tão bem.”, fala um dos sócios.

Viola ficará surpresa com o que acabou de ouvir e, ainda tentando digerir as informações, aproveitará que Luma continua no edifício e irá até a sala para tirar satisfações. Ao chegar, encontrará a "amiga" sozinha à mesa, se sentindo poderosa.

“Então é verdade, você agora é a sócia do Mavi?”, vai disparar Viola, surpreendendo Luma.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)