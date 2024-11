Mania de Você: Luma consegue pendrive com gravação de Mavi matando Molina

Na novela "Mania de Você", da TV Globo, Luma (Agatha Moreira) finalmente concluiu seu objetivo de pegar o pendrive polêmico de Mércia (Adriana Esteves). O objeto contém uma gravação onde Mavi (Chay Suede) aparece matando Molina (Rodrigo Lombardi), episódio esse que mudou a vida de muitos personagens da trama.

Após ser trancafiada em convento ao tentar procurar saber do passado de Mércia, Luma foge e rouba a bolsa dos braços da mãe de Mavi. Em seguida, Luma se encontrará com Cida (Victoria Rossetti), a amiga que fez quando se mudou para o Rio. Na casa da jovem, a namorada de Rudá (Nicolas Prattes) vai plugar o pendrive no notebook e assistir às imagens da noite do assassinato de Molina.

“Olha aí, meu pai e o Rudá brigando... aqui é a Viola, a Mércia... eu entrei com o Mavi”, observará Luma, enquanto revê o momento.

“Olha é o Mavi... ele pegou a arma... atirou, foi ele, foi o Mavi que matou meu pai!”, dirá Luma, chocada. “Caramba, tá tudo aí, a morte do seu pai foi toda gravada, eu tô tremendo”, comentará Cida.

“Foi aí que o Mavi começou a acabar com a minha vida. Acabou com a vida do Molina, para depois acabar com a minha”, continuará Luma, que irá assustar Cida com tamanha frieza ao assistir quem matou seu pai.

“Você acabou de descobrir que esse cara matou o teu pai! Dá um ataque, chora, bota para fora!”, diz a amiga.

“O Molina teve o que merecia, era um monstro, um homem manipulador, sem coração. Eu devo ter aprendido a ser fria assim com ele, e só por isso eu tô conseguindo tudo que eu quero. Agora ninguém mais me segura”, anunciará Luma.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)