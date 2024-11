Mania de Você: Após ser flagrada em convento, Luma é trancafiada por freira

No capítulo de hoje, 31 de outubro, da novela "Mania de Você", os protagonistas iniciaram uma busca pelo pendrive de Mércia (Adriana Esteves). O objeto guarda uma gravação onde mostra Mavi (Chay Suede) matando Molina (Rodrigo Lombardi), mistério que embalou a vida de alguns personagens da trama. Após ligar os pontos, Luma (Agatha Moreira) decide ir ao convento no Rio de Janeiro em que vive a Irmã Mércia (Jussara Freire), “xará” e parceira de longa data da vilã que cuidou da mãe de Mavi junto de Molino na juventude.

Ela entrará no local convencendo a madre superiora que deseja se tornar freira após uma desilusão amorosa. Lá, passará a noite escondida, à espera da oportunidade de revirar o quarto de Mércia. Porém, quando conseguir isso, será surpreendida pela própria freira.

VEJA MAIS

“O que é que você pensa que tá fazendo, garota?”, questionará a freira, que não cairá na conversa de Luma. “Eu sei o que você quer, você não vai encontrar aqui, e eu nunca vou te dar, portanto, o melhor que você faz é dar o fora antes que eu chame a polícia!”, avisa a Irmã Mércia.

“Então chama, vai!”, rebaterá Luma. “Eu só saio daqui depois que você falar onde tá a parada que a falsa Mércia te deu pra esconder”, insistirá a namorada de Rudá (Nicolas Prattes).

“Você quer que eu conte pra sua Madre Superiora que você é do babado, tá malocando aqui nesse convento a prova de um crime?”, ameacará Luma.

A Irmã Mércia, então, diz que vai levar Luma no lugar onde está o pendrive, e acompanha a jovem até um pequeno quarto meio abandonado no convento. “Tá ali naquele armário, no fundo da prateleira mais alta”, indicará a freira.

Luma procurando o pendrive, instantes antes de ser trancafiada em quarto de convento (Foto/Reprodução/TV Globo)

No entanto, quando Luma for vasculhar o armário, Irmã Mércia será mais ágil e sairá correndo do local, trancando a jovem no quartinho. “Desgraçada, freira do demônio!”, gritará a moça, que ainda vai se deparar com o fato de que seu celular está sem bateria.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)