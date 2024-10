Mania de Você: ex-namorado de Viola é contratado por Mavi para assustá-la

Na novela “Mania de Você”, Mavi (Chay Suede) teve que cancelar o casamento com Viola (Gabz), já que Mércia (Adriana Esteves) começou a expor verdades sobre o assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi). Como precisa de uma boa justificativa para convencer a noiva e mantê-la por perto, o dono do resort Albacoa decide mentir. Para isso, ele conta com a ajuda de Walter (Cadu Lobonati), ex-namorado de Viola.

Mavi fala para a chef que o ex-namorado está a ameaçando de morte e, por esse motivo, teve que cancelar a cerimônia. Pretendendo convencer Viola da situação, o filho de Mércia conta com a ajuda de Iberê (Jaffar Bambirra) para localizar Walter. Frente a frente, Mavi o convence a fazer o serviço.

Iberê leva Walter até o comparsa, que o recebe com entusiasmo. “Caro, Walter! Meu ator favorito”, fala Mavi. O ex-namorado de Viola diz que o serviço deve ser importante, já que ele foi levado ao resort. “É muito importante, dessa vez sua atuação tem que ser digna de Oscar. Precisamos dar um susto pra valer na Viola”, explica Mavi.

Walter não é bobo e loga cobra um valor absurdo para fazer o que Mavi pede. O dono do resort não pensa duas vezes e aceita a proposta. “Essa vai ser a última vez, já está na hora de dar linha. Não posso mais me expor assim”, afirma o ex da chef.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)