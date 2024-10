Mania de Você: Mavi é obrigado a cancelar o casamento com Viola

Na novela “Mania de Você”, Mércia (Adriana Esteves) já sabe que Mavi (Chay Suede) é o responsável pela morte de Molina (Rodrigo Lombardi). Decidida a impedir o casamento do filho com Viola (Gabz), a governanta ameaça contar a verdade a todos os convidados. Mavi, entretanto, duvida da mãe.

Enquanto curtem a festa, os convidados assistem a um vídeo dos noivos. As belas imagens do casal são interrompidas e cenas do dia que Molina foi assassinado começam a aparecer. Na hora, Mavi percebe do que se trata e entra em pânico: “Eu mandei desligar essa merda! Ninguém faz nada! Desliga o telão! Desliga tudo!”

Mavi (Chay Suede) manda desligar toda a energia do restaurante (Reprodução / Globo)

Desesperado, o dono do resort vai para fora do restaurante e ordena que a energia do local seja cortada. “Corre e arranca, corta se for preciso os cabos de todos os telões, agora! Vai! Quero tudo fora do ar”, grita. Enquanto isso, Mércia acompanha o caos na sala de controle de Mavi, conferindo todas as câmeras implantadas pelo rapaz.

“Achou que eu tava blefando? Quer ver o resto do filminho? A parte boa? Tá aqui”, fala a governanta enquanto mostra as imagens do crime. “Você me subestima demais, meu filho! Eu tinha esse trunfo guardado todos esses anos e nunca te contei. Nem pensava em usar isso. Agora estou usando à seu favor, Mavi, por amor a você, pra evitar o maior erro que você tava prestes a cometer na sua vida. No futuro você vai me agradecer, essa mulher não te ama, você merece alguém melhor”, diz Mércia. Mavi entra na sala e parte para cima da mãe, a ameaçando de morte.

Mavi (Chay Suede) fica enfurecido com Mércia (Adriana Esteves) (Reprodução / Globo)

Transtornado, o dono do resort volta à festa e diz a Viola que o casamento está cancelado. A chef fica chocada com o que ouve.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)