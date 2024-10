Mania de Você: Luma encontra Mércia em bunker e a salva

Na novela “Mania de Você”, Mércia (Adriana Esteves) foi aprisionada por Mavi (Chay Suede). O dono do resort Albacoa colocou a mãe em um bunker após descobrir que ela o traiu. Entretanto, ele não conta com a possibilidade de Luma (Agatha Moreira) libertá-la.

Escondida na cobertura do rival, a jovem acaba descobrindo o que ele fez com a própria mãe. “ZON, minha mãe tá enchendo o saco. Vai acabar descobrindo a senha do bunker que é o aniversário dela. Acho melhor você trocar”, fala Mavi ao assistente virtual. ZON pergunta qual senha o rapaz deseja usar. “Coloca aí 1309. É o dia 13 de setembro, o dia que eu conheci a Viola. O dia mais feliz da minha vida”, diz.

Mércia (Adriana Esteves) se desespera ao ver que foi trancada em bunker (Reprodução / Globo)

Luma ouve o suficiente e sai em busca de Mércia. Ao encontrá-la, a governanta está gritando por socorro. “Me tira daqui! Mavi! Alguém! Que inferno”, berra a governanta.

Quando vê Luma, Mércia fica desacreditada. “Luma?”, pergunta a mãe de Mavi. “Eu vim te salvar, Mércia”, responde Luma.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)