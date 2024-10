Mania de Você: Mércia conta a Rudá sobre acordo de Luma e Mavi

Em “Mania de Você”, Mércia (Adriana Esteves) está decidida a impedir que Mavi (Chay Suede) se case com Viola (Gabz) e, para isso, revela a Rudá (Nicolas Prattes) acordo firmado entre o filho e Luma (Agatha Moreira). Mavi e Luma selaram um pacto: a jovem recebeu alguns milhões e ações do Violeta para não contar a Viola a verdade sobre o rival. O filho de Mércia também prometeu que não perseguiria mais Rudá.

O pescador, entretanto, só soube da última parte do trato e não tem ideia de que Luma está milionária novamente. A governanta se aproveita da situação para infernizar o relacionamento que a jovem mantém com Rudá. “Pode ficar tranquilo, eu vim na paz, não vou te entregar pra polícia”, fala Mércia ao chegar no barco onde o rapaz está escondido.

A governanta diz que sabe que Rudá gosta de Viola e, por isso, foi ao local. “Eu tô muito bem com a Luma, e você não tem nada a ver com isso”, rebate o rapaz. Mércia, entretanto, não se deixa abalar e afirma que tem a ver com a relação dos dois, sim

Rudá (Nicolas Prattes) fica em choque ao saber sobre acordo de Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede) (Reprodução / Globo)

“Você tá muito enganado em relação a Luma, ela tá te enganando, ela tá tirando dinheiro do meu filho. A Luma tá chantageando o Mavi”, declara a governanta. Rudá fica em choque com o que ouve, sem saber que Mércia está mentindo. Na verdade, Luma não chantageou Mavi.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)