Mania de Você: graças a Rudá, Viola descobre segredo de Mavi

Em “Mania de Você”, Viola (Gabz) ainda não sabe sobre a verdadeira situação de Mavi (Chay Suede). Para ela, o rapaz trabalha como recepcionista no resort Albacoa e é inocente perante as acusações de Luma (Agatha Moreira) sobre o roubo da herança. Entretanto, Rudá (Nicolas Prattes) logo acaba com a farsa de Mavi.

Mesmo namorando o filho de Mércia (Adriana Esteves), Viola continua apaixonada pelo pescador e o encontra na praia. “Chamou a polícia de novo?”, pergunta Rudá. A jovem fala que ele continua insistindo nessa história, mesmo não sendo ela a responsável por culpá-lo pela morte de Molina (Rodrigo Lombardi).

Rudá (Nicolas Prattes) encontra Viola (Gabz) na praia (Reprodução / Globo)

“Eu nunca faria isso, já te falei”, diz Viola. Rudá não se convence da mesma história que Viola sustenta há mais de 10 anos: “Como é que eu posso acreditar em você, sócia do canalha do Mavi nesse maldito resort?”

Rudá (Nicolas Prattes) fala a Viola (Gabz) que ela é sócia de Mavi (Chay Suede) (Reprodução / Globo)

Viola demonstra não entender o que Rudá está falando e afirma com convicção que Mavi é recepcionista. “Para de mentir! Eu já sei que ele, que vocês dois, são os donos disso tudo aqui”, dispara o pescador.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)