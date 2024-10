Mania de Você: Mavi oferece milhões para conquistar o sigilo de Luma

Na novela “Mania de Você”, Luma (Agatha Moreira) conseguiu provas de que Mavi (Chay Suede) roubou sua herança e é o dono do resort Albacoa. Preocupado com a possibilidade de Viola (Gabz) saber a verdade, o filho de Mércia (Adriana Esteves) se adianta e vai ao Violeta antes de Luma. Ao chegar no restaurante, a jovem vê que Viola não está e se depara com o ex-namorado.

O Violeta ganhou um prêmio como melhor restaurante e a chef teve que sair da cidade para recebê-lo. “A Viola não está, tá fora da cidade. A conversa hoje vai ser comigo, Luma. Eu sabia que você ia procurar a Viola, vim pra você não perder a visita”, fala Mavi. Luma ameaça ir embora, mas o rival afirma que tem uma proposta irrecusável para fazer.

Luma (Agatha Moreira) conseguiu provas contra Mavi (Chay Suede) e pretende usá-las para persuadir Viola (Gabz) (Reprodução / Globo)

“Tô disposto a te dar um dinheiro em troca de um pacto de paz”, afirma o rapaz. Luma pergunta se ele quer entregar uma merreca para fazê-la ficar em silêncio e faz uma contraproposta: “Você me devolve tudo que me roubou, tudo, o que vai incluir tudo que você tem, porque quando me deu aquele golpe baixo você não tinha nada.”

Mavi ameaça Luma e diz que ela não vai querer comprar essa briga, mas a jovem declara que já a comprou e tem prazer em vê-lo mal e sem Viola. “Vale muito mais pra mim do que esse dinheiro que você quer me dar, do que esse pacto aí”, exclama Luma.

Mavi (Chay Suede) tenta convencer Luma (Agatha Moreira) a aceitar a proposta falando sobre Rudá (Nicolas Prattes) (Reprodução / Globo)

O rival, então, decide tocar no ponto fraco da ex-namorada: Rudá (Nicolas Prattes). “Além da grana que vai ajudar muito vocês dois, eu ainda vou ser mais generoso. Vou deixar de perseguir o bugre, vou deixar o Rudá em paz, pra vocês viverem o lindo romancezinho de vocês”, declara.

