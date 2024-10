Mania de Você: Viola escolhe acreditar em Mavi e dispensa Luma

Na novela “Mania de Você”, Viola (Gabz) decidiu colocar Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira) frente a frente para decidir em quem acreditar. Mesmo com a amiga alertando sobre as falcatruas do rapaz, a chef escolhe acreditar no namorado e dispensa Luma. No entanto, a filha de Cecília (Simone Spoladore) não desiste fácil.

Luma vai atrás de Viola para tentar convencê-la de que Mavi é o verdadeiro vilão da história. Antes, a cozinheira achava que a amiga era cúmplice das armações e roubadas feitas pelo filho de Mércia (Adriana Esteves), mas agora Luma sabe que Viola é inocente e tão vítima quanto ela. “Viola, eu sei que eu errei, mas não quero perder a nossa amizade”, fala.

Luma (Agatha Moreira) implora pela confiança de Viola (Gabz) (Reprodução / Globo)

A jovem expressa seu arrependimento e diz que entende as desconfianças da amiga, mas pede um voto de confiança. “Já dei esse voto”, lembra Viola. “Por favor, eu não posso deixar você sozinha com o Mavi”, implora Luma. Viola, entretanto, acredita que o rapaz é quem fala a verdade: “Aí é que está, Luma! Eu tenho que escolher um lado, e o que eu vi ontem foi você completamente desequilibrada, sem argumentos, e eu não vou ficar aqui escutando você falar mal do Mavi, por isso você vai ter que ir.”

Viola (Gabz) diz que é melhor Luma (Agatha Moreira) ir embora (Reprodução / Globo)

Insatisfeita com a situação, Luma promete que provará a desonestidade de Mavi. “Eu ainda vou te salvar dele”, declara. Viola, entretanto, pede que a amiga saia.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)