Mania de Você: Viola vê Luma e Rudá em clima romântico

Na novela “Mania de Você”, Viola (Gabz) tem cedido às investidas de Mavi (Chay Suede) e já até o beijou. Entretanto, o coração da jovem é apaixonado mesmo por Rudá (Nicolas Prattes), ex-namorado de Luma (Agatha Moreira). Para a tristeza de Viola, ela flagra o ex-casal em clima romântico.

Moema (Ana Beatriz Nogueira) aparece na cozinha do Violeta. Decidida a fazer com que o sobrinho retome a relação com Viola, ela procura pela chef. “Moça-cozinheira, me desculpe invadir o lugar da tua lida. Vim pelos fundos pra não dar bafafá”, começa. Viola pergunta se há algum problema e Moema é direta ao ponto: “Não vim pra problema, vim pra solução. Rudá está te esperando!”

Moema (Ana Beatriz Nogueira) procura por Viola (Gabz) no Violeta (Reprodução)

A tia do rapaz explica onde a chef pode encontrá-lo na praia. Mais tarde, Viola vai até o local à procura de Rudá. Porém, ao chegar na cabana, nota que ele não está sozinho.

Viola (Gabz) flagra Luma (Agatha Moreira) e Rudá (Nicolas Prattes) em clima de romance (Reprodução / Globo)

Viola vê Luma também e nota o romance no ar. “Rudá?”, questiona a chef, em choque com a cena que vê.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)