Mania de Você: Luma faz Mércia decidir entre ela e Mavi

Em “Mania de Você”, Mércia (Adriana Esteves) e Mavi (Chay Suede) brigam e a ex-governanta decide procurar por Luma (Agatha Moreira). A jovem confiou nas ideias de Mércia e agora acredita que Viola (Gabz) é cúmplice do dono do resort Albacoa. Luma, entretanto, faz a antiga empregada decidir entre ela e Mavi.

“Eu me dediquei tanto a ele. Você sabe como eu me dedico às pessoas”, fala Mércia. Luma diz que sabe da dedicação dela: “Você se doa de verdade, dedicou a vida toda ao meu pai, a mim, depois ao Mavi. Você é uma pessoa maravilhosa, não fica assim, o Mavi que é um estúpido.”

Mércia (Adriana Esteves) tenta defender Mavi (Chay Suede), mas Luma (Agatha Moreira) discorda (Reprodução / Globo)

Mércia, aos poucos, passa a se sentir confortável com Luma e a jovem aproveita para tentar arrancar alguma informação. “Ele deve ter um bom dinheiro depois de tudo que me roubou, minha herança era de muitos milhões, Mércia, você sabe. Inclusive ele podia ser mais generoso com você e não te deixar morando aqui na comunidade”, fala Luma.

A ex-governanta afirma que não quer o que vem do dinheiro que Mavi furtou e culpa Viola pelas atitudes do filho. “O Mavi pode ter muitos defeitos, pode errar muito, mas ele é um bom rapaz”, fala. Luma fica indignada com o que ouve: “Jura? Um bom rapaz que me deu um golpe, que acabou com a minha vida?”, continuará Luma. “Se você realmente me considera como sua filha, Mércia, se me ama como uma filha, se tá do meu lado como falou, você podia me contar a verdade.”

Mércia (Adriana Esteves) recebe ultimato de Luma (Agatha Moreira) (Reprodução / Globo)

Mércia pede para Luma não a pressionar, mas a jovem não desiste. “Você tem que escolher, Mércia, você tá fechada comigo ou com o Mavi?”, pergunta.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)