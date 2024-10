Mania de Você: Viola faz Luma e Mavi se enfrentarem

Em “Mania de Você”, Viola (Gabz) reatou o relacionamento com Mavi (Chay Suede). Luma (Agatha Moreira) já sabe sobre o namoro da amiga com o responsável pelo golpe milionário que levou, mas não tem certeza se a chef do Violeta é vítima ou cúmplice do rapaz. Viola, que também tem dúvidas sobre quem fala a verdade, decide colocar a amiga e o namorado frente a frente.

A chef marca um encontro na capela do resort Albacoa com Luma e Mavi, sem que eles saibam que terão um embate. Viola e a amiga lembram do passado e abrem o coração. “Você sustenta o olhar, não age como alguém que estivesse mentindo. Eu quero poder confiar totalmente em você, ou prefiro nunca mais te ver”, fala Viola.

Luma (Agatha Moreira) teve herança roubada por Mavi (Chay Suede), mas Viola (Gabz) custa a acreditar (Reprodução / Globo)

Rudá também vira assunto da conversa, mas Luma se justifica e diz que não contou antes por medo, já que o rapaz é foragido da polícia. “Não precisa me pedir desculpa, porque eu fiz pior do que você. Eu preciso te contar ou eu vou explodir. Faz tempo que eu tô com o Mavi, a gente se reencontrou há um tempo, antes de eu te rever, e começamos a namorar. Você me falou horrores sobre ele, e por isso eu não tive coragem de contar pra você. Eu nem sei se eu quero ele, se eu amo ele, mas estamos juntos, e o Mavi agora mora na minha casa”, revela a chef. Luma diz que apenas lamenta a decisão da amiga.

Ao ser questionada por Viola se já sabia sobre o romance, Luma diz que sim. A chef confessa que não aguenta mais a dúvida de em quem acreditar, já que Mavi nega ter roubado a herança de Luma e finge trabalhar na recepção do resort. Nesse momento, ele aparece.

Mavi (Chay Suede) mente para Viola (Gabz) e diz que trabalha na recepção do resort (Reprodução / Globo)

“Não entendi marcar comigo aqui na capela, Viola, já quer casar?”, brinca Mavi. Ao notar que Luma também está no lugar, ele fica nervoso. “Eu te chamei aqui, Mavi, como chamei a Luma, pra que vocês possam falar, um na cara do outro, tudo o que me dizem pelas costas. Vamos fazer uma acareação! E eu vou ter que escolher uma das versões pra acreditar”, declara Viola.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)