Mania de Você: Luma invade sala secreta de Mavi e consegue provas contra o rival

Em “Mania de Você”, Luma (Agatha Moreira) tem prestado atenção em cada passo de Mavi (Chay Suede) e logo desconfia que o rival mora na cobertura do resort. Disposta a descobrir todos os podres do filho de Mércia (Adriana Esteves), ela aciona o alarme de incêndio do Albacoa.

Mavi está na sala secreta onde observa tudo com imagens de câmeras escondidas. Quando o alarme ressoa, ele pergunta a Iberê (Jaffar Bambirra) se é um novo treinamento de incêndio. Até que a energia elétrica cai e a dupla segue as recomendações de evacuação do local.

Mavi (Chay Suede) está com Iberê (Jaffar Bambirra) quando o alarme de incêncidio é disparado (Reprodução / Globo)

Luma sobe as escadas sorrateiramente e entra na cobertura de Mavi. Chocada com o luxo do ambiente, ela nota uma porta aberta e decide entrar. Lá, Luma descobre que Mavi monitora os passos de Viola (Gabz) e Mércia.

“Meu Deus! Que lugar é esse?”, fala Luma em choque. Enquanto observa os monitores na sala, uma mensagem de voz de Hugo (Danilo Grangheia) chega para Mavi. “Chefia, notícia boa! O Violeta acaba de ganhar o prêmio de melhor restaurante da América Latina. E como você sempre disse, a Viola é a joia, o chamariz do Albacoa”, diz o gerente do resort.

Luma (Agatha Moreira) consegue provas contra Mavi (Chay Suede) (Reprodução / Globo)

Hugo aproveita e avisa que o local foi avaliado em mais de US$ 200 milhões. “Mavi, agora sério, larga um pouquinho a sua função de recepcionista e passa no escritório. Temos muitas coisas pra resolver”, pede o gerente. Nesse momento, Luma confirma a teoria de que Mavi estava mentindo o tempo inteiro: “Bandido! Eu sabia!”

Sem pensar duas vezes, a jovem fotografa e filma tudo que pode. Entretanto, logo é surpreendida com a voz de ZON, o assistente virtual de Mavi. Nesse momento, Luma sai correndo.

Mavi (Chay Suede) se irrita ao saber que Luma (Agatha Moreira) invadiu sua sala de monitoramento (Reprodução / Globo)

Ao mesmo tempo, o bombeiro conta a Mavi que o alarme foi ativado manualmente. Preocupado, ele retorna à cobertura e nota que deixou a porta da sala aberta. Ao questionar ZON se alguém esteve no local, Mavi recebe uma resposta desagradável. “Sim, uma mulher esteve aqui”, fala a inteligência artificial enquanto mostra a imagem de Luma.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)