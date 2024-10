Mania de Você: Luma faz acordo com Mavi e engana Viola

Em “Mania de Você”, Luma (Agatha Moreira) conseguiu provas de que Mavi (Chay Suede) está mentindo para Viola (Gabz). Para não perder o amor da chef, Mavi oferece dinheiro a Luma, que aceita e logo faz contraproposta. Em acordo com o filho de Mércia (Adriana Esteves), a jovem se torna patroa de Viola novamente.

VEJA MAIS

Mavi comprou parte do silêncio de Luma com R$ 2 milhões, mas ela quer tudo que o rival lhe roubou. O rapaz decide procurá-la para pedir um “favor” e mal sabe que não sairá de graça.

“Como é que é? Você quer que eu diga pra Viola que você nunca me roubou? Que eu inventei aquilo tudo, te acusei de golpista, de mau caráter, porque sou maluca?”, pergunta Luma. “Mais ou menos isso. O ‘maluca’ foi por sua conta. Você vai dizer que inventou porque tava com raiva de mim, que teve inveja porque eu consegui ficar rico”, responde o rapaz.

Mavi (Chay Suede) aceitar dar o restaurante para Luma (Agatha Moreira) (Reprodução / Globo)

Na versão que contou a Viola, Mavi herdou parte da herança de Molina (Rodrigo Lombardi) e Luma ficou com a maior quantia, mas gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. “Eu te proponho o dobro da quantia que eu já te dei. Mais R$ 4 milhões. São R$ 6 milhões, Luma, é bastante grana”, fala Mavi.

Luma aceita a proposta do rival, mas deseja algo além: “Os R$ 4 milhões e o restaurante Violeta.” Mavi fica incrédulo com o que ouve e a jovem afirma que sabe que ele é proprietário de 80% do local. “Eu quero ser a dona, quero voltar a ser patroa da Viola”, fala.

“Você quer bancar a patroa da Viola. Não vê que assim ela vai embora e é justamente isso que eu tô tentando evitar?”, questiona Mavi. Luma explica que continuará trabalhando no restaurante normalmente e que apenas ela e ele saberão sobre o acordo. “Você pegou pesado, mas tudo bem, eu aceito a proposta”, declara Mavi.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)