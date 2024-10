Mania de Você: Mavi tranca Mércia em bunker

Em “Mania de Você", Mavi (Chay Suede) é capaz de tirar todos do caminho, inclusive a própria mãe, para conseguir alcançar o que deseja. Ao descobrir que foi traído por Mércia (Adriana Esteves), o dono do resort Albacoa decide trancá-la em um bunker. Quando nota que está presa, a governanta se desespera.

Em conversa com Rudá (Nicolas Prattes), Mavi fica sabendo que Mércia contou a respeito do acordo feito com Luma (Agatha Moreira). Primeiro, o dono do resort briga com a mãe, mas logo planeja algo pior. Enquanto Mércia prepara um sanduíche na cozinha, Mavi finge que quer conversar.

“Eu vim pedir desculpas pelo jeito que te tratei, e as ameaças que fiz. Sei que você só pensa no meu bem. Me dá um abraço?”, pede Mavi. Mércia aceita e, emocionada, diz que coração de mãe não guarda rancor. Nesse momento, Mavi coloca um pano com clorofórmio na boca da mãe.

Mavi (Chay Suede) usa clorofórmio para deixar Mércia (Adriana Esteves) desacordada (Reprodução / Globo)

Desmaiada, Mércia é levada para o bunker. “Onde eu tô? Onde eu tô, meu Deus?”, questiona ao acordar. Durante o tempo que recupera os sentidos, Mércia grita e pede para que Mavi abra o local. ZON, o assistente virtual do rapaz, diz que cuidará dela. “Não falo com babá eletrônica! Mavi! Pelo amor de Deus! Abre, filho! Abre”, berra Mércia.

Mércia (Adriana Esteves) se desespera ao ver que foi trancada em bunker (Reprodução / Globo)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)