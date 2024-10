Mania de Você: Mavi interna Mércia em clínica psiquiátrica

Na novela “Mania de Você”, Mavi (Chay Suede) faz de tudo para conquistar o que deseja e não suporta ter seus planos frustrados. Entretanto, o seu casamento com Viola (Gabz) não vai sair como o imaginado, graças a Mércia (Adriana Esteves). O rapaz, na verdade, nem chega a se casar com a chef.

Mércia não gosta de Viola e não se agrada com a ideia de ver o filho casando com ela. Para isso, a governanta ameça expor o vídeo do assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi), mostrando a todos que Mavi matou o próprio pai biológico. Quando começa a exibir as imagens durante a cerimônia, o dono do resort Albacoa interrompe ao cortar a energia do local.

Para se vingar da mãe, Mavi decide interná-la em uma clínica psiquiátrica. Assim que a festa acaba, o rapaz aciona Iberê (Jaffar Bambirra), seu comparsa, e começa a perseguir Mércia. “Achou que ia estragar meu casamento e fugir, né, mamãe?”, diz enquanto corre atrás da governanta.

Mércia (Adriana Esteves) ameaça Mavi (Chay Suede) se não for tirada da clínica psiquiátrica (Reprodução / Globo)

Quando a alcança, ele dopa e captura Mércia. Quando ela acorda, percebe que está em um lugar estranho. “Onde eu tô? Que lugar é esse, Mavi?”, questiona Mércia. Mavi diz que a mãe está onde sempre deveria ter ficado. “Você me botou numa casa de malucos, meu filho? Num hospício?”, pergunta a governanta.

“Chame como quiser. Eu prefiro chamar de ‘casa de repouso’. Porque aqui, você vai repousar por muito tempo”, fala Mavi. Mércia, entretanto, tem uma carta na manga e diz que, se não sair de lá em três dias, o crime do rapaz será exposto a todos.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)