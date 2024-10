Mania de Você: Mércia revela segredo do passado para Mavi

Na novela "Mania de Você", da TV Globo, Mércia (Adriana Esteves) vai fazer grandes revelações quanto ao seu passado pouco conhecido. O seu filho, Mavi (Chay Suede), decidiu investigar o passado da mãe e ficou surpreso ao descobrir que ela morava em um orfanato junto de Molina (Rodrigo Lombardi) e era cuidada por uma pessoa com o mesmo nome, a Irmã Mércia (Jussara Freire).

Ao visitar o local, Mavi instala câmeras para colher mais informações sobre as duas, mas é pego no flagra pela freira, que prende o namorado de Luma em uma sala até a chegada de Mércia.

Na presença das duas, Mavi não deixará a história morrer e cobra explicações sobre os nomes iguais. "Que babado é esse com essa freira? Tu acha mesmo que eu vou engolir no mesmo convento tem outra Mércia? Não tem duas Mércias nem no Brasil!", diz o personagem de Chay Suede.

Mércia tenta fugir do assunto, mas Mavi insiste e ela acaba admitindo. "Eu não tenho o direito de saber o nome da minha mãe... que loucura!", reclama Mavi. "Sônia", ela confessa, dizendo que trocou todos os documentos.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)