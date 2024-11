Mania de Você: Após sofrer golpe em Portugal, Michele consegue ajuda de Viola para voltar ao Brasil

No capítulo desta segunda-feira, 4 de novembro, da novela "Mania de Você", da TV Globo, Viola (Gabz) consegue ajudar Michele (Alanis Guillen) a voltar para o Brasil. A cozinheira consegue contato com a namorada de Mavi (Chay Suede) após o namorado, Cristiano (Bruno Montaleone), sofrer um acidente enquanto levava forçado uma encomenda criminosa para a Espanha. O rapaz aparece algemado na maca do hospital enquanto faz o pedido à amada, que fica extremamente preocupada com a situação.

O casal havia indo para Portugal com a ajuda de Iberê (Jaffar Bambiarra), com a promessa de um bom emprego e moradia. No entanto, Michele e Cristiano tem os passaportes roubados e foram obrigados a trabalhar em um restaurante erótico.

