Mania de Você: Sirlei se aproxima cada vez mais de Berta

No capítulo desta segunda-feira, 11 de novembro, da novela "Mania de Você", da TV Globo, Sirlei (David Junior) vai se aproximar cada vez mais de Berta (Eliane Giardini). O motorista da madame vai passear com ela no calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. A aproximação, no entanto, faz parte do plano dele e de Leide (Thalita Carauta) pensando apenas no dinheiro da sogra de Ísis (Mariana Ximenes).

Em outros núcleos, Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira) convencem Viola (Gabz) a participar do prêmio de gastronomia, e Rudá (Nicolas Prattes) desconfia. Hugo (Danilo Grangheia) e Diana (Vanessa Bueno) discutem por causa de Volney (Paulo Rocha) e Iarley (Lucas Wickhaus). Viola expulsa Luma do restaurante e avisa que não quer mais vê-la. Mavi garante a Luma que Viola e Rudá não ficarão juntos.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)