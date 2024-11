Mania de Você: Viola chega ao fundo do poço e vai parar em abrigo comunitário

No capítulo desta sexta-feira, 8 de novembro, da novela "Mania de Você", da TV Globo, Viola (Gabz) vai se ver no fundo do poço após algumas revelações bombásticas. A dona do restaurante Voilà Violeta sofrerá com as ações de uma dupla de vilões e vai acabar parando em um abrigo comunitário.

Anteriormente, a cozinheira descobriu que Luma (Agatha Moreira), sua "melhor amiga", e Mavi (Chay Suede), o namorado, tinham uma parceria - sendo que os dois se odeiam. O filho de Mércia (Adriana Esteves) acatou as exigências de Luma e passou metade do resort que é dono para ela, que tem em mãos um pendrive com a filmagem de Mavi matando seu pai, Molina (Rodrigo Lombardi). Após cobrar explicações de Mavi, o milionário assume que matou Molina, e que por isso fez o repasse para Luma.

Em outros núcleos da trama, Rudá (Nicolas Prattes), que é procurado injustamente pela polícia pelo assassinato de Molina, está cansado de tentar provar inocência e vai reservar um voo para Lisboa. Ísis (Mariana Ximenes) trama um plano contra Evelyn (Gi Fernandes), e Leidi (Thalita Carauta), a mãe da jovem, acaba descobrindo. Nahum (Ângelo Antônio) leva um bolo para Moema (Ana Beatriz Nogueira).

Michele (Alanis Guillen) recebe uma carta de Cristiano (Bruno Montaleone), que está preso em Portugal. Mavi pede a Luma para ajudá-lo com Viola. Viola vai até a casa de Moema à procura de Rudá. Rudá vê Santiago (Roberto Birindelli) e decide segui-lo. Rudá conversa com Viola, que insiste em acompanhá-lo na investigação sobre Santiago. Rudá e Viola entram em uma cabana, onde são surpreendidos por Mavi.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)