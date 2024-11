Chay Suede e Laura Neiva celebram o nascimento de Ana, terceira filha do casal

O casal de atores Chay Suede e Laura Neiva celebrou, neste domingo, 10, a chegada da terceira filha, chamada Ana. Os dois publicaram fotos da caçula nas redes sociais. A bebê nasceu na sexta-feira, 8.

"Ana nasceu, meu mundo tornou a começar. Você foi muito desejada, minha filha, seja bem-vinda. Te amo", escreveu Chay na publicação.

O casal está junto desde 2014, embora os dois tenham se conhecido durante a gravação de um filme em 2013. Eles já são pais de Maria, 4, e José, 3.

A chegada de Ana também foi celebrada por amigos e famosos, como Gabrielly Nunes, Regina Casé, Marcos Veras, Bianca Comparato, Rafael Zulu, Isis Valverde, Letícia Sabatella, Ingrid Guimarães e Preta Gil.

Chay e Laura haviam anunciado durante a gravidez que só iriam revelar o sexo do bebê no dia do parto.

Em entrevista ao programa Mais Você, da TV Globo, o ator contou que já tinham algumas opções de nomes para o bebê.

Se fosse um menino, era provável que o chamassem de Francisco, nome escolhido pelo filho José. Para uma menina, as principais opções eram Ana e Madalena.