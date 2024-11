Mania de Você: Rudá é salvo por Luma e preso em ilha deserta

No capítulo desta quinta-feira (14/11), da novela "Mania de Você", da TV Globo, Rudá (Nicolas Prattes) será salvo por um helicóptero ao ser encurralado pela polícia no meio estrada. O caiçara recebe a oportunidade de fuga no mesmo instante em que ele já não via outra saída a não ser se render. Sem entender nada, Rudá acata o convite do piloto e entra no helicóptero. Mas, ele só descobriria quem havia encomendado sua "salvação" ao chegar ao destino: a Ilha do Tucano. Lá, ele encontra Luma (Agatha Moreira), e não fica nada surpreso com a presença da ex-namorada.

“É uma casa linda, e perto do mar como você gosta, tem tudo que você precisa pra ficar bem: comida, roupas, e aqui você tá a salvo da polícia”, dirá ela, como se não tivesse culpa nenhuma pelo fato de o rapaz estar naquela situação.

“Troquei uma prisão por outra, é isso? E você fala como se estivesse me fazendo um grande favor, com essa vozinha de boa moça! Você e o seu parceiro armam pra me ferrar e agora você quer pagar de minha salvadora? Como você é capaz de ser tão baixa, Luma, tão cínica”, rebaterá ele.

Luma se defende e diz que tudo o que fez até agora foi por amor a ele. O caiçara, por sua vez, vai a lembrar que ela possuia a filmagem do assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi), caso o qual ele é procurado pela polícia, e podia inocentá-lo, mas preferiu ganhar milhões de reais chantageando Mavi, o real criminoso.

“Eu vou fingir que não ouvi esse bando de absurdo porque sei que você tá estressado. Agora esquece todos os problemas, tenta relaxar e aproveitar essa casa, que é melhor que a cadeia”, desconversará Luma.

Mas Rudá não aceita as condições que está e ameaça: “Olha só, eu não vou ficar aqui, vou botar fogo nessa casa se for preciso pra me livrar de você”. “Então virei seu refém de verdade, é isso mesmo? Vou ficar encarcerado nessa ilha? Isso é crime, sabia?”, pergunta o caiçara.

“Era isso ou cana, todo esse luxo e conforto ou a prisão: uma cela cheia de ratos e baratas, com trinta homens por metro quadrado, sem sequer um ventilador, comendo quentinha azeda e dormindo sentado no chão.”

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)