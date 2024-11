Mania de Você: Luma contraria o aliado Mavi e ajuda Rudá a fugir da polícia

No capítulo desta quarta-feira (13/11), da novela "Mania de Você", da TV Globo, após armarem para cima de Viola (Gabz) e colocarem a cozinheira na cadeia, Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira) agora irão tratar o caso de Rudá (Nicolas Prattes). O namorado de Viola continua procurado pela polícia como assassino de Molina (Rodrigo Lombardi), crime que não cometeu. E, para piorar a situação, Mavi, o real assassino do pai de Luma, manipulou a gravação do crime com inteligência artificial e o trocou pelo rosto do caiçara. As imagens, agora, circulam nos jornais e redes sociais.

Anterior a isso, Luma irá descobrir que ficou famosa após sair como vítima do escândalo e da frigideira da na cabeça que levou de Viola. “Você vai ver os comentários nas redes sociais, todos solidários a você, a gênia injustiçada, a amiga traída, a pobrezinha, uma maravilha!”, contará Mavi. “Valeu a pena a frigideirada!”, responderá Luma, se divertindo com a situação.

Em seguida, ela aborda sobre como ela irá se vingar de Rudá. “Agora, Mavi, que você já conseguiu o que queria com a Viola, chegou a minha hora com o Rudá”, diz ela. “O destino daquele mané também já tá traçado, é cana! Xilindró!”, responderá o filho de Mércia (Adriana Esteves).

No entanto, Luma reluta: “Pode parar, Mavi, qual é? Não é só você que manda aqui, não! A Viola foi do seu jeito, eu fiz tudo como você queria! O Rudá vai ser do meu jeito, agora é minha vez de tar no comando”.

Em seguida, Iberê (Jaffar Bambirra) e Mavi vão observar as imagens das câmeras que possuem para monitorar e irão ver Rudá chegando à casa de Viola, que, por sua vez, vai ter sido solta após pagar fiança. Luma vai aparecer neste exato momento.

“O que é que você vai fazer com ele?”, pergunta ela. “Responde, Mavi. Você não vai fazer nada de mal com o Rudá não, né?”, questiona Luma. “Nada que ele não fez por merecer”, responderá o dono do resort. “E agora com licença que eu tenho assuntos mais importantes.”, diz para encerrar o assunto.

Logo em seguida, quase chegando à casa de Viola, e prestes a se deparar com a polícia que Mavi havia chamado, Rudá recebe uma mensagem de Luma, avisando-o sobre a situação.

Ele tenta usar essa vantagem para sair discretamente, sem ser notado pelos policiais, mas um agente acaba o flagrando.

“Ele tá fugindo! Pela rua de trás!”, gritará ele. Rudá, então, dará início a uma fuga uma eletrizante. Mas, será encurralado pelos agentes, que usam carros e helicóptero.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)