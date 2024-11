Mania de Você: Mavi fica revoltado ao flagrar Rudá com Nahum em ilha deserta

No capítulo desta terça-feira (19/11), da novela "Mania de Você", da TV Globo, Mavi (Chay Suede) vai descobrir que seu pai está agindo a favor de Rudá, o jovem o qual ele não mede esforços para colocar na cadeia e ficar longe de Viola (Gabz).

Preso em uma ilha a mando de Luma (Agatha Moreira), Rudá se vê sem esperanças de conseguir voltar a sua vida normal após tanto pedir para a cozinheira libertá-lo. Entretanto, Moema (Ana Beatriz Nogueira) consegue localizar o sobrinho e vai até a Ilha do Tucano junto de Nahum (Ângelo Antônio), seu amor do passado e pai de Mavi.

Lá, bastante emocionada, ela reencontra o sobrinho. "Meu filho, graças a Deus! Eu te achei, meu menino, que milagre, que milagre!", dirá Moema. "Como é que vocês me acharam? E seu Nahum, pai do Mavi, o que é que tá fazendo aqui?", indaga Rudá, intrigado

Moema explica que Nahum está a ajudando e começa a elaborar um plano para libertar o sobrinho. No entanto, Mavi também está a procura do caiçara desde quando ele conseguiu fugir, com a ajuda de Luma, das equipes de polícia que o milionário acionou.

Após se sentir traído por Iberê e pressioná-lo sobre a parceria com Luma, Mavi descobre que Rudá está na ilha e sobrevoa com um drone no local e finalmente consegue localizar Rudá.

"O Tarzan, a titia dele e quem diria... o meu próprio pai! Achei o bando!", diz Mavi.

Revoltado com o que acabou de ver, Mavi dá a ordem para seus capangas irem até o local e capturarem os três. Iberê (Jaffar Bambirra) ainda o tenta orientar o amigo de que o plano pode prejudicar Nahum, mas o dono do resort avisa: "Quem não tá comigo, tá contra mim! Vai logo, Iberê, pode dar a ordem!"

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)