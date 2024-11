Mania de Você: Mavi descobre traição de Iberê com Luma

No capítulo desta segunda-feira (18/11), da novela "Mania de Você", da TV Globo, Mavi (Chay Suede) vai descobrir que foi traído pelo seu maior aliado: Iberê (Jaffar Bambirra). Anteriormente, o capanga do milionário havia ajudado Luma (Agatha Moreira) a salvar Rudá (Nicolas Prattes) da polícia, com direito a um helicóptero

“Por que é que você ainda não me contou o que é que você e a Luma aprontaram pra salvar o caiçara, aquele seu irmãozinho de merda naquele dia que ele conseguiu escapar da polícia entrando naquele helicóptero?”

VEJA MAIS

“Como assim?”, perguntará Iberê, fingindo que não sabe de nada do assunto. “Iberê, não me faz de idiota, não, eu tenho tanto carinho por você, ia ficar triste se esse carinho virasse ódio, e você sabe do que eu sou capaz quando fico com ódio, não sabe?”, diz Mavi.

O caiçara, no entanto, continuará negando as acusações, até que, eventualmente, cede, afinal, conhece o perigo que Mavi pode causar. “Só fiz o que a Luma mandou, chefe, a culpa é toda dela, ela mesma disse que se responsabilizava por tudo”, assumirá ele.

“E desde quando você faz o que a Luma manda? Você trabalha pra mim ou pra ela? Quem paga o teu salário sou eu, é a mim que você deve lealdade e obediência”, falará Mavi.

Iberê revelará tudo o que sabe, incluindo o fato de que o irmão está escondido na Ilha do Tucano. Em seguida, Mavi decidirá libertar o capanga, mas antes, fará um último pedido. Como de costume, o pedido estará relacionado à pessoa por quem ele tem uma obsessão desde sempre: Viola (Gabz).

“Então, Iberê, descobre pra mim quem foi que pegou o celular da Viola e traz essa pessoa pra mim, tá?”, vai pedir Mavi.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)