Mania de Você: Luma se arrepende de maldades e pede perdão de Viola

No capítulo desta sexta-feira (21/11), da novela "Mania de Você", da TV Globo, Luma (Agatha Moreira) vai se arrepender das maldades que cometeu contra Viola (Gabz) e pedir desculpas para a cozinheira, que foi sua amiga por muitos anos.

A filha de Molina (Rodrigo Lombardi) se aliou a Mavi para destruir a carreira de Viola na gastronomia, acusando-a de ter roubado suas receitas em meio a entrega de um prêmio diante da imprensa. Após isso, Viola foi totalmente descredibilizada e se viu sem oportunidades de levantar novamente sua carreira.

VEJA MAIS

Agora, após Mavi querer a todo custo que Rudá seja preso, Luma não aceita mais as ideias do aliado. Assim, com remorso do que fez em ganância de dinheiro e status, Luma procura Viola, pede perdão e entrega o plano de Mavi em destruir a comunidade em que a cozinheira foi parar após ser assaltada e desmaiar.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de oliberal.com)