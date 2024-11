Nicolas Prattes muda de visual para viver nova fase em 'Mania de Você'

O ator Nicolas Prattes apareceu com novo visual para viver a próxima fase da novela "Mania de Você". O intérprete de Rudá no folhetim da Globo cortou as madeixas após meses usando cabelos longos para o personagem e foi bastante elogiado nas redes sociais, principalmente pela noiva, Sabrina Sato.

Entre os vários elogios nos comentários da publicação, Sabrina Sato disse que seu "gato está mais gato". A mãe da apresentadora, Kika Sato Rahal, também aprovou a mudança e brincou: “Adorei esse cabelo! Fica com cara de bom moço”, escreveu.

Nicolas já estava com os fios na altura do queixo e adotou um corte com direto a um topete. Para marcar a nova fase da novela, o ator também deixou a barba crescer um pouco mais. Suas cenas com o novo visual devem ir ao ar a partir da próxima segunda-feira (25).

Veja o novo visual do galã: