Mania de Você: Berta e Tomás descobrem que Marlete não é mãe de Evelyn

No capítulo desta terça-feira (03/12), da novela "Mania de Você", da TV Globo, a farsa de Evelyn (Gi Fernandes) e os pais Leidi (Thalita Carauta) e Sirley (David Junior) na casa de Berta (Eliani Giardini) está ameaçada. Isso porque a ricassa chega em casa junto de Tomás (Paulo Mendes), pai do filho que Evelyn está gerando, no momento em que a jovem está discutindo com Marlete Tresoitão (Magda Gomes), usando nome de Zuleide, a falsa mãe contratada por Leidi.

Em uma discussão com Leidi no meio, Evelyn não suportará por muito tempo as maluquices de Marlete e terá uma explosão de raiva com a farsante. "Você não é minha mãe", berra Evelyn. "Não aguento mais", complementa a jovem, enquanto sai chorando do cômodo da casa. Berta, então, fica desconfiada e percebe que há algo diferente debaixo do seu teto.

Marlete dividiu a cela com Leidi na prisão, mas agora abandonou a vida no crime e está diferente: virou beata e ouve vozes que a incitam a fazer coisas impensáveis. A mulher está transformando a casa em um verdadeiro caos. Ela ficou obcecada com a ideia de que Tomás e Evelyn precisam se casar, algo que agradou a Leidi, já que ela deseja que a filha dê um golpe do baú no namorado. Porém, a farsante também quer forçar os golpistas a revelarem toda a verdade para Berta.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)