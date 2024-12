Mania de Você: Iberê rompe com Mavi após discussão com Mércia

No capítulo desta segunda-feira (10/12), da novela "Mania de Você", da TV Globo, Iberê (Jaffar Bambirra) decide romper de vez com Mavi (Chay Suede). O irmão de Rudá (Nicolas Prattes) colocará um fim na relação na qual obedecia ordens do milionário após anos de lealdade cega e de sujar as mãos por ele. A relação entre os dois já estava abalada desde que o empresário anunciou a construção de uma estrada no local de uma comunidade de moradores, que resultará na desapropriação de diversas famílias, incluindo Moema (Ana Beatriz Nogueira), tia do capanga.

Tudo começará quando Mércia provoca o capanga do filho por ele estar envolvido no sequestro de Volney (Paulo Rocha), com quem ela estava se relacionando amorosamente e foi pega no flagra aos beijos por Mavi.

“Sabe o que você é, Iberê, você é um rato, você é um verme, você é um merda!”, dirá a vilã.

Enfurecido com a fala de Mércia, Iberê irá avançar sobre a mãe de Mavi no mesmo instante em que o dono do resort vai aparecer. "“Tá maluco, Iberê, falar assim com a minha mãe?”, questionará Mavi. “Tô vendo que você ficou mesmo doido de vez.”, dirá Mavi

“Nunca tive com a cabeça tão certa! Cansei de fazer o serviço sujo e servir de saco de pancada! Cansei!”, conta Iberê. “Eu tô fora! Cansei!”, anuncia.

Ao perceber que seu principal aliado está falando seriamente sobre pedir demissão, Mavi tentará recuar e começará a acalmar a situação. No entanto, será tarde demais: Iberê já estará decidido a romper com o vilão.

“Iberê, a gente é um time, a gente é formação, não existe isso de pular fora, a gente tá junto até o fim”, vai dizer Mavi. “Iberê, se você não tá comigo, tá contra mim, e você sabe melhor que ninguém do que eu sou capaz quando alguém fica contra mim.”, ameaça Mavi.

Mas Iberê não recua, e rebate: “Eu sei! E por isso eu vou logo avisando que se acontecer alguma coisa comigo, se eu morrer ou desaparecer, todo mundo vai saber que a culpa foi sua!”. Em seguida, o irmão de Fubá sai da cobertura.

A discussão se estenderá até o hall do hotel, com Mavi fazendo de tudo para convencer seu agora ex-capanga a reconsiderar a decisão e permanecer ao seu lado. “Iberê, espera! Vamos conversar, cara”, pedirá o vilão.

“Não tem mais conversa! Eu tô fora! Nunca mais eu boto os pés nesse hotel sujo, hotel que foi construído em cima da casa da minha tia!”, dirá Iberê, cuspindo o chão do lugar e antes de partir.

