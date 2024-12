Mania de Você: Mavi flagra Mércia e Volney se beijando

No capítulo desta sexta-feira (06/12), da novela "Mania de Você", da TV Globo, Mavi (Chay Suede) vai comprovar suas suspeitas e flagrar sua mãe, Mércia (Adriana Esteves), e Volney (Paulo Rocha) se beijando. Desconfiado de que a matriarca andava muito sorridente e com segredinhos, o dono do resort pediu a Iberê (Jaffar Bambirra) que a investigasse. O comparsa, então, descobriu no notebook de Mércia que ela comprou um casaco masculino carérrimo.

Em seguida, Mavi encontra Volney na bancada de um bar com o dito casaco e quer tirar a prova da relação entre o hacker e a mãe. Já fora do local, Mavi segue o irmão de Diana (Vanessa Bueno) e flagra o homem agarrada com Mércia escondidos debaixo de uma árvore.

O milionário irá humilhá-la e, como faz tudo pelo filho, Mércia acatará às ordens dele. “Mércia, é isso mesmo? Você vai obedecer o seu filho como se fosse uma capacha?", questionará Volney.

“Cada família é de um jeito e nossa é diferente! Mavi vai ser sempre o meu menino!”, responderá ela, indo junto do vilão.

De volta à cobertura onde moram sozinhos, após Mavi ter expulsado Luma, Mércia tentará inventar uma desculpa para justificar o momento de pegação com Volney, o que, segundo ela, foi um acidente.

“É que... eu contratei o Volney pra ter aulas de informática, pra aprender a hackear”, mentirá ela. “A gente tava ali porque eu tinha comentado do bosque que tem aqui na frente do resort, e ele quis conhecer (...) Eu pensei que fosse iluminado! Tanto que foi por causa da escuridão que eu tropecei.”

Mércia irá implorar pelo perdão do herdeiro, afirmando estar disposta a fazer qualquer coisa para obtê-lo. Aproveitando a vulnerabilidade dela, ele verá uma oportunidade de alcançar seu maior desejo.

“Eu só quero o pendrive”, pedirá Mavi, sabendo que o objeto é a única prova existente de que ele matou Molina (Rodrigo Lombardi), e que pode comprometê-lo se cair em mãos erradas.

“Ah, não, tudo menos isso!”, responderá ela. “Essa gravação nunca vai parar nas mãos de ninguém, e muito menos da polícia. Comigo ela tá segura.”, afirma Mércia.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)