Mania de Você: Mavi expulsa Luma de casa após descobrir mais uma traição

No capítulo desta quinta-feira (05/12), da novela "Mania de Você", da TV Globo, Mavi (Chay Suede) decidiu expulsar Luma (Agatha Moreira) da casa onde moram juntos após descobrir mais uma traição da agora ex-aliada.

O ápice para a quebra da aliança se deu após o dono do resort flagrar Luma e Mércia (Adriana Esteves) discutindo sobre o pendrive com as imagens do assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi) que a mãe do milionário roubou.

VEJA MAIS

Mavi, então, vai querer saber o que Luma planejava fazer com o pendrive sem ele saber. A princípio, Mércia estava negando para Luma que havia roubado o pendrive dela, mas, diante de Mavi, vai admitir que pegou o objeto.

“Quer saber de uma coisa? É, é isso mesmo!”, confessará ela, que ainda irá cobrar Luma. “Fui eu que peguei o seu pendrive, sim. E você ainda vai me agradecer por isso! Eu te impedi de fazer uma loucura!”

“Que loucura?”, questionará o vilão.

Mércia tentará mudar de assunto, mas Mavi, que já vinha desconfiando de Luma há algum tempo, pressionará a mãe. No entanto, a jovem não vai recuar e enfrentará o sócio diretamente.

“Eu ia entregar a gravação pro Rudá!”, admitirá Luma. "Pra ele entregar pra polícia e parar de ser acusado de matar o Molina!”, vai complementar a cozinheira.

“Burra, tinha nada que abrir a boca!”, dirá Mércia.

Enquanto Mércia tenta acalmar a situação entre os dois, Mavi voltará a se fazer de vítima, dizendo que Luma deve agradecer muito o que ele fez por ela. Luma, por sua vez, lembrará que todo o poderia que ele construiu foi a base da herança milionária que ele roubou dela.

“Você pega os seus trapinhos e se manda da minha casa, ou eu não sei o que eu sou capaz de fazer”, anunciará Mavi.

“Com muito prazer”, responderá Luma, batendo de frente. “Quem não quer ficar mais nem um minuto aqui dentro sou eu!”

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)