Mania de Você: Mavi se enfurece com Luma após traição da aliada

No capítulo desta quinta-feira (28/11), da novela "Mania de Você", da TV Globo, Luma (Agatha Moreira) vai se esforçar para mostrar a Viola (Gabz) que está arrependida de ter arruinado a carreira dela na frente da imprensa. Após não ter conseguido assumir a culpa enquanto Viola gravava um vídeo na frente da galera da comunidade, Luma procura novamente a ex-amiga e revela os planos de Mavi (Chay Suede)

O dono do resort pretende desapropriar uma parte da comunidade onde a chef de cozinha mora para dar início à construção de uma estrada, o que consequentemente vaio deixar a jovem sem moradia novamente, já que ela perdeu tudo após Mavi roubar todo seu dinheiro.

Viola vai saber do plano e o empresário vai procurar saber quem vazou a informação para ela. Mas não precisará se esforçar muito, pois a própria Luma dirá na cara dele sobre suas ações.

“Fui eu que contei pra Viola que é você quem tá por trás de tudo isso!”, revelará ela.

“Você não cansa de me surpreender, hein, coisinha linda?”, dirá Mavi, que ficará bastante enfurecido. “Quando eu penso que não tem como uma pessoa ser mais idiota do que ela já é, vem você e me prova que a sua idiotice não tem limites”.

“Idiota é você de falar assim com alguém que pode acabar com a sua vida”, lembrará ela, que possui imagens de Mavi matando Molina (Rodrigo Lombardi). “Se eu cair, você cai junto”, rebaterá o vilão, já que ela participou da manipulação de imagens para culpar Viola de roubar suas receitas.

“Pode ter certeza de uma coisa, Mavi, eu posso ta amarrada a você, mas eu não vou ser mais sua cúmplice pra acabar com a vida de ninguém. Ainda por cima daquela gente pobre, miserável que você explora”, avisará Luma.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)