Mania de Você: Viola flagra Luma e Rudá se beijando após confraternização

No capítulo desta terça-feira (10/12), da novela "Mania de Você", da TV Globo, Viola (Gabz) vai acabar flagrando uma cena totalmente desconfortável: Rudá (Nicolas Prattes), seu namorado, beijando Luma (Agatha Moreira), ex-amiga dela e ex do caiçara.

Tudo começa quando, durante uma confraternização na lona cultural a qual Viola é organizadora, Luma fica bêbada e recebe ajuda de Rudá, que a levará até o quarto que ela alugou. Ao chegar lá, o caiçara colocará a moça na cama para ela dormir.

“Você tá bem?”, perguntará ele. “Eu? Eu tô ótima, nunca estive melhor”, responderá Luma, já com riso frouxo. “Lembra quando a gente tomou nosso primeiro porre juntos? A gente devia ter quantos anos?”, questiona a cozinheira.

“Vem, deita aí, você precisa dormir”, responde Rudá, tentando desconversar. “E da nossa primeira vez, você lembra?”, pergunta Luma, puxando Rduá para um beijo.

E é bem neste exato momento que Viola chegará e vai flagrar a cena dos dois se beijando, ficando incrédula com o que vê.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)