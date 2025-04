Ávine Vinny libera músicas inéditas do EP 'Quebra Cabeça - Vol. 1'; ouça as novas faixas

O cantor Ávine Vinny apresenta ao público nesta quinta-feira (3) o EP "Quebra Cabeça - Vol. 1" de forma finalizada. O projeto é um compilado especial de cinco faixas, sendo duas músicas inéditas e três faixas lançados anteriormente por meio do projeto audiovisual "Quebra Cabeça".

As novas músicas solos "Terapia" e "Ei, amor" prometem agregar ainda mais emoção ao repertório de Ávine, que continua inovando dentro do "forronejo" (forró e sertanejo). Além delas, o EP também inclui os sucessos "Talvez", cantada com Kaká e Pedrinho, "Vida de Bebo", com participação de Grego e "Guardanapo", com Henry Freitas, faixas que já acumulam milhões de reproduções.

"Esse EP é mais um passo importante dentro do 'Quebra Cabeça', que tem sido muito especial para mim. Estou animado para compartilhar essas novas faixas e dar continuidade ao trabalho", celebra Ávine.

Com uma carreira marcada por sucessos e colaborações que movimentam o cenário musical, Ávine Vinny segue consolidando sua identidade artística e explorando novas sonoridades dentro do "forronejo". O lançamento do EP "Quebra Cabeça - Vol. 1" representa mais um passo nessa trajetória, trazendo músicas que reforçam seu espaço na música brasileira.

Gravado em Recife, capital de Pernambuco, no segundo semestre de 2024, o projeto conta com grandes personalidades da música e carrega a ideia de peças musicais diferentes que se encaixam entre si. O EP estará disponível em todas as plataformas digitais a partir das 21h, e os clipes poderão ser conferidos no canal oficial do cantor no YouTube.

Escute o EP aqui:

Conheça mais sobre Ávine Vinny

Natural da cidade de Sobral, no Ceará, Ávine Vinny é cantor e compositor, acumulando mais de um bilhão de streams nas plataformas digitais. Iniciando sua carreira em 2009, o artista sempre trouxe inovações ao seu repertório, o que o fez conquistar uma legião de fãs ao experimentar novos conceitos dentro do "forronejo". Em 2021, viralizou nas redes sociais com o hit "Coração Cachorro", alcançando o topo das plataformas de música.

Em seu último trabalho, o cantor decidiu revisitar suas raízes. O DVD "Ao Vivo em Sobral", lançado em 2023, foi uma homenagem aos 250 anos da sua cidade natal, celebrando sua conexão com a cidade e compartilhando essa vivência única com seus fãs. O projeto superou todas as expectativas e marcou mais um grande momento em sua carreira.