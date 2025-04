Qual o filme do Corujão na TV Globo hoje? Veja horário e trailer

Se você gosta de assistir a filmes na madrugada, o Cine Corujão da Globo é uma das melhores opções da TV aberta. Exibido durante a madrugada, o Corujão traz clássicos do cinema, sucessos de bilheteria e produções aclamadas pelo público. Quer saber qual filme vai passar no Corujão hoje, o horário da exibição e assistir ao trailer oficial? Confira abaixo todas as informações atualizadas!

Qual filme vai passar no Corujão hoje (03/04)?

O Cine Corujão desta madrugada, (03/04), vai exibir o filme O Grande Circo Místico, uma produção nacional de drama, lançada em 2018.

Sinopse de O Grande Circo Místico

Em meio ao universo de uma tradicional família austríaca, que é dona do Grande Circo Knieps, nasceu um improvável romance entre um aristocrata e uma acrobata. Este é o retrato dos 100 anos de existência do Grande Circo e das cinco gerações do clã à frente do espetáculo e suas histórias fantásticas.

Título original: O Grande Circo Místico

Ano de lançamento: 2018

Gênero: Drama/Romance

Direção: Cacá Diegues

Elenco principal: Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer, Rafael Lozano, Catherine Mouchet, Antônio Fagundes, Vincent Cassel, Mariana Ximenes.

Que horas começa o Corujão da Globo hoje (03/04)?

A exibição do Cine Corujão está programada para ir ao ar às 2h25 da madrugada, logo após o programa Comédia na Madrugada I. Vale lembrar que os horários podem sofrer alterações de acordo com a programação da emissora.

Trailer de O Grande Circo Místico

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)