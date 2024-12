Chay Suede vence 'Ator de Novela' no Melhores do Ano e comenta sucesso em 'Mania de Você'

O ator Chay Suede foi o grande vencedor do troféu de "Melhor Ator de Novela" pela atuação como Mavi, na novela das nove "Mania de Você". A premiação aconteceu na noite de ontem (15), no "Melhores do Ano" do Domingão com Huck.

Ao subir no palco, o vilão da novela agradeceu à esposa e a João Emanuel Carneiro, autor do folhetim das nove.

"Quero agradecer a minha esposa, Laurinha, porque é minha parceira da vida, meu amorzinho, mãe dos meus filhos, a pessoa que me deu uma família de presente e que me dá, realmente, chance de estar inteiro nos meus trabalhos. Agradecer a toda a equipe da novela. Como todo mundo disse, a novela é feita por muita, muita gente. Muito obrigado, João Emanuel, por esse personagem que eu tenho muita alegria em fazer mesmo."

Em entrevista ao O Liberal, o astro de "Mania de Você" atribuiu o sucesso aos parceiros de cena e ao público que o escolheu como vencedor da categoria.

"Eu acho que [o sucesso vem de] uma equipe muito maravilhosa nessa novela, os meus parceiros de cena, minha família que me apoia e ao público que votou e acreditou no meu trabalho", disse.

Segundo o galã, fazer qualquer novela é um trabalho muito árduo e intenso, se estendendo por muito meses. "A gente faz com muito amor, dedicação, sempre torcendo para que o público acredite e goste da história, assim como a gente gosta de fazer", completou.