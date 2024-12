Melhores do Ano 2024: veja lista com os vencedores de cada categoria

O "Melhores do Ano" premiou as personalidades destaques do ano no último domingo (15). Nomes que marcaram a televisão, jornalismo, música, humor e esporte receberam seus prêmios e discursaram no palco do "Domingão com Huck". Veja a lista completa.

Revelação do Ano

Larissa Bocchino, a Quinota de "No Rancho Fundo".

Profissional do Esporte

Karine Alves.

Jornalismo

César Tralli.

Atriz Coadjuvante

Daphne Bozaski, a Lupita de "Família é Tudo".

Ator Coadjuvante

Vladimir Brichta, o Egídio de "Renascer".

Atriz de Série

Marjorie Estiano - "Fim".

Ator de Série

Juan Paiva, por "Justiça 2".

Série do Ano

Justiça 2.

Humor

Paulo Vieira.

Atriz de Novela

Andrea Beltrão, a Zefa Leonel de "No Rancho Fundo".

Música do Ano

"Dois Tristes" - Simone Mendes.

Ator de Novela

Chay Suede, o Mavi de "Mania de Você".

Novela do Ano

Renascer.