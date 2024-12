Influencer recria cenas de “Gabriela” e “Tieta” em plataformas adultas e fatura R$ 35 mil

A influencer Natalia Roza, de 27 anos, tem conquistado um grande faturamento ao recriar cenas de novelas clássicas como Gabriela e Tieta em plataformas adultas. Ela lucra cerca de R$ 35 mil por mês com essas produções, que são sempre ambientadas em meio à natureza, cachoeiras, praias e casarões antigos.

"Sou noveleira e me identifiquei muito com as personagens por morar no interior e ter uma sensualidade ingênua. Quando as plataformas adultas começaram a ganhar popularidade, decidi me aventurar. Comecei a gravar cenas temáticas, com roupas de época, mas com uma pegada mais explícita. E deu certo, as pessoas gostam dessa proposta, os homens fantasiam muito", explica Natalia.

A influencer também aposta em vídeos com a mesma atmosfera de Tieta, novela estrelada por Betty Faria nos anos 90. Embora Natalia nem fosse nascida na época, ela assistiu todos os episódios no streaming. "Me vi ali na história, principalmente nas cenas de safadeza (risos), e isso me incentivou a criar conteúdos nesse estilo", conta ela.

O sucesso de Natalia surgiu de forma natural, mas logo ela percebeu que essa abordagem era seu grande diferencial no mercado adulto. Em Piracicaba/SP, onde mora, ela é chamada de Juliana Paes da Privacy, em referência à protagonista de Gabriela.

"O apelido pegou (risos). As pessoas me acham parecida com a personagem pelo cabelo crespo e pelos olhos grandes. Acho o máximo, porque para mim, a Juliana Paes é a mulher mais linda do Brasil. Na verdade, me inspirei muito nela para as cenas, especialmente nas roupas, gestos e na sensualidade que ela transmitia nas cenas", revela.

Agora, como criadora de conteúdo, Natalia está pensando em se mudar para Arraial D'Ajuda, na Bahia, para gravar vídeos ainda mais inspirados nas novelas. "Gosto de natureza e me apaixonei por lá quando visitei. Quero ganhar dinheiro com os vídeos para me mudar e gravar mais nesse ambiente. É onde me encontro, onde me sinto livre e com tesão para me exibir", conclui ela.