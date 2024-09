Influencer com nanismo diz que fatura R$ 80 mil no OnlyFans com o marido

A influencer Gabriela Gadotti, mais conhecida como Mini Gabys, compartilhou que fatura cerca de R$ 80 mil por mês com conteúdos no OnlyFans e Privacy, plataformas de conteúdo adulto. Junto com o marido, o modelo e ator Alex Giacomin, ela cria vídeos e fotos que têm atraído grande atenção, em parte pela diferença de altura do casal — ela mede 1,20m, enquanto ele tem 1,80m.

"Entramos na trend e as pessoas ficaram impressionadas com a diferença de altura, mas isso nunca foi um problema para a gente. Pelo contrário, muitos têm fetiche nessa diferença. Tudo funciona, e a química entre nós é forte (risos). Nosso conteúdo é bem caseiro, com cenas do dia a dia, aventuras e até flagras em público", explicou Mini Gabys.

Desde que o casal assumiu publicamente o relacionamento, a influencer contou que seus ganhos aumentaram. "O que faz mais sucesso são nossas cenas autênticas, mostrando nossa intimidade. Com ele, foi amor à primeira vista, uma conexão incrível", disse ela.

Mini Gabys, que se destacou como musa no OnlyFans e Privacy, já participou de programas de TV e realities online. Sua estreia foi no Programa do Ratinho, no SBT, onde, em 2018, ganhou nota máxima dos jurados ao dançar um hit de Beyoncé. Depois, integrou o elenco de A Praça é Nossa e participou de realities como Mansão Maromba e Mansão California TV, que reuniu criadoras de conteúdo para uma temporada de verão.

Em 2022, Mini Gabys se afastou das telinhas para se dedicar integralmente às plataformas adultas, mas agora planeja retornar à TV. Além disso, ela tem o sonho de se tornar a primeira mulher com nanismo a desfilar como musa no Carnaval de São Paulo.

Defensora da representatividade, a influencer busca quebrar estereótipos sobre pessoas com nanismo. "As pessoas costumam associar anões a piadas e situações engraçadas, mas temos muitos talentos. Estou aqui para mudar essa visão", afirmou.