Musa do América do México faz promoção no OnlyFans e anima seguidores

A modelo Aimée Alvarez, torcedora fanática do América do México, surpreendeu seus seguidores ao anunciar uma promoção em sua conta no OnlyFans no início desta semana. A iniciativa veio logo após a conquista do 14º título do Campeonato Mexicano pelo seu clube de coração, encerrando um jejum de cinco temporadas sem levantar a taça.

Para comemorar a vitória, Aimée ofereceu um desconto de 60% no acesso ao conteúdo exclusivo de sua plataforma. A promoção foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que celebraram a novidade com comentários como "Que perfeito", "Excelente notícia", "Alegrou o meu fim de semana", e "Você é apaixonante".

Aimée Alvarez ficou conhecida em 2018, após seu nome ser ligado a um evento envolvendo jogadores da seleção mexicana pouco antes da Copa do Mundo na Rússia. Agora, além de ser um dos rostos mais conhecidos entre os torcedores do América, ela comemora a nova fase do clube e o sucesso nas redes.