Musa do OnlyFans faz ninfoplastia e reconstrução do hímen: 'Voltei a ser virgem'

A musa do OnlyFans, Ketlin Groisman, de 25 anos, passou por dois procedimentos estéticos nesta segunda-feira (16) e compartilhou as novidades com seus mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram. Ketlin realizou uma ninfoplastia, para corrigir assimetrias e reduzir o tamanho dos pequenos lábios vaginais, e uma reconstrução do hímen. Nos Stories, a influenciadora celebrou o sucesso das intervenções.

VEJA MAIS

"Estou no hospital, gente. Vou fazer um procedimento estético, na verdade dois: a reconstrução de uma parte que não posso falar [risos] e a ninfoplastia. Então, é isso", disse ela, antes de entrar na sala de cirurgia.

Após os procedimentos, Ketlin voltou a conversar com seus fãs pela internet, ainda hospitalizada. "Terminei a cirurgia, deu tudo certo. Estou bem curiosa para ver o resultado. Se vocês quiserem conferir, já sabem onde encontrar", completou.