Rede hoteleira e restaurantes esperam grande movimento para o Carnaval de 2025 no Pará

O Carnaval de 2025 está cada vez mais perto, e a expectativa é de grande movimentação no setor turístico paraense. Com a aproximação da folia, várias famílias e grupos de amigos já garantiram estadias em cidades do interior e em destinos praianos do Estado.

Conversamos com recepcionistas, donos de hoteis e de restaurantes de cinco destinos paraenses para entender como está a procura por hospedagem e a expectativa para a festividade. De acordo com Fernando Soares, assessor jurídico do Sindicato de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará, esses feriados prolongados são essenciais para a economia de diversas cidades que ficam no interior do Estado.

“Períodos como Carnaval, Réveillon, Semana Santa e Corpus Christi são fundamentais para os municípios que vivem da sazonalidade turística. Essas datas garantem uma ocupação máxima, ajudando os empresários do setor a se manterem durante a baixa temporada”, explica.

Cametá

Conhecida por seus animados blocos de rua e a forte tradição carnavalesca, Cametá já está aguardando os foliões para a festividade. De acordo com recepcionistas, a procura por hospedagens foi maior do que no ano passado, refletindo o crescimento do turismo na cidade.

“As reservas aumentaram em comparação com o mesmo período de 2024. As estadias também tiveram um acréscimo nos preços”, informou Marinalva de Carvalho, recepcionista de um hotel local.

“Estamos com 98% dos apartamentos alugados. Nossa demanda se manteve forte, e a expectativa para este Carnaval é muito boa!”, disse Eli Ribeiro, recepcionista de outro hotel da cidade.

Jorge Lima, proprietário de um restaurante na cidade, afirma que os dias de carnaval são bem lucrativos para ele. “O Carnaval traz um bom movimento pra gente. Servimos muitos pratos para os foliões que precisam de energia para curtir a festa”

Vigia

A cidade de Vigia também apresentou um aumento na procura por hospedagem.

“O preço das nossas estadias para este ano não sofreu alteração em relação a 2024 e houve mais procura por reservas agora do que no ano passado”, afirma Carolina Silva, recepcionista de um hotel da cidade.

O setor de alimentação também tem boas expectativas.“Durante o Carnaval, servimos mais de 40 refeições por dia. As famílias vêm para Vigia curtir, mas também querem comida boa, com isso temos um bom rendimento”, conta Márcia Santos, administradora de um restaurante no município.

Bragança

Destino muito procurado para quem busca praias e folia, Bragança tem registrado um aumento nas reservas, segundo os empresários do setor. “Acredito que a procura por hospedagem cresceu em relação ao ano passado”, avalia André Ribeiro, recepcionista de uma pousada na cidade.

Salinópolis

Seja no Carnaval ou nas férias, Salinópolis segue sendo um dos destinos mais procurados no Pará. Mesmo com o reajuste nos preços das estadias, a demanda continua alta.

“Nossas reservas aumentaram de preço em comparação ao ano passado, mas isso não afetou a procura. Estamos com a mesma demanda de 2024, que foi muito boa. A expectativa é ótima!”, comenta Eliza Correa, recepcionista de um hotel na cidade.

A gastronomia local também se beneficia. Melinda Garcia, proprietária de um restaurante na cidade, destaca que o Carnaval não é tão lucrativo quanto julho, mas ainda assim traz um bom retorno. “Muitas famílias buscam por almoço e jantar. Não se compara ao mês de julho, mas ajuda a manter as despesas durante a baixa temporada”

Mosqueiro

Diferente dos outros destinos, Mosqueiro tem apresentado um comportamento misto na busca por estadias. Se por um lado alguns hoteis registraram aumento, outros perceberam uma queda.

“Neste ano percebemos um aumento considerável nas reservas. Temos 15 quartos amplos e cabanas, e praticamente todas as acomodações estão reservadas. No mesmo período do ano passado, ainda tínhamos quartos disponíveis, o que mostra o crescimento da procura”, relata Paula Fischer, proprietária de um hotel na ilha.

Já Otacílio Braga, dono de um hotel-fazenda, sentiu o oposto. “A procura este ano foi muito fraca. Conversei com outros donos de pousadas e eles relataram o mesmo”

Fernando Soares acredita que isso se deve à facilidade de acesso à ilha, que permite que muitas pessoas façam bate-volta, sem precisar se hospedar no distrito para aproveitar o feriado. “Mosqueiro é um distrito de Belém. Desde que o custo da passagem barateou, muitas pessoas preferem ir e voltar no mesmo dia, o que reduziu a demanda por hospedagem”

MTur estima faturamento de 12 bilhões de reais no Carnaval de 2025

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta que o Carnaval de 2025 movimente cerca de R$ 12 bilhões em faturamento no Brasil. O crescimento estimado é de 2,1% em relação a 2024, o que pode tornar esta edição a mais lucrativa desde 2015.

No Pará, a expectativa é que aproximadamente 850 mil pessoas participem das festas de rua, principalmente em cidades como Óbidos, Cametá e São Caetano de Odivelas.

Este ano, os paraenses terão um motivo extra para comemorar: a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio levará à Marquês de Sapucaí o enredo “Pororocas e Parawarras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, celebrando as riquezas culturais e naturais do Estado.