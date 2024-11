Mari Fernandez anuncia Lauana Prado e Guilherme e Benuto, como participações na gravação do novo DVD

A cantora Mari Fernandez, um dos nomes mais promissores da música brasileira, está prestes a dar um grande passo em sua carreira. Nesta terça-feira (19/11) ela grava seu tão esperado DVD “Ao vivo no Rio de Janeiro”, no Espaço Hall, em um show que promete ser inesquecível, não só para ela, mas também para o público que a acompanha. O projeto, que já está gerando grande expectativa, contará com as participações especiais de Lauana Prado e a dupla Guilherme e Benuto.

O DVD traz um repertório de músicas inéditas que mistura a alegria e o frescor do sertanejo com a força do forró que consagrou Mari, e desta vez, contando com a participação de três nomes consagrados do sertanejo atual, gênero o qual a Mari vem se destacando.

“Que honra receber meus amigos Guilherme e Benuto e Lauana Prado em um projeto que é tão especial para mim e tem sido pensado com tanto carinho! Eu amo o Rio de Janeiro e poder retornar, com a gravação de um DVD, trazendo toda minha energia, minha alegria de estar em cima do palco e com a presença de nomes tão grandes e importantes para a música brasileira, torna tudo ainda mais incrível! Estou muito feliz e ansiosa para dividir mais esse projeto com o público”, comenta a artista

A artista, que leva sua interpretação única e vibrante para as principais paradas do país, agora apresenta um novo capítulo na sua carreira, ao retornar à cidade maravilhosa, para um projeto assinado por Dudu Oliveira, com uma produção especial para eternizar sua transição ao sertanejo. A artista mostra seu amadurecimento e versatilidade no novo projeto e promete entregar uma experiência musical autêntica e inesquecível. Em cada acorde, Mari prova que esse novo DVD vai conquistar mais corações, trazendo emoção e novidades ao público.